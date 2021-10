Longue traversée du désert pour les Broncos

Pendant des décennies, les Broncos ont représenté l’un des standards d’excellence dans la NFL. Depuis leur dernière conquête du Super Bowl, en 2015, ils traversent pourtant une période de sécheresse qui s’étire. Voilà que les espoirs élevés du début de saison semblent un lointain souvenir.

Les Broncos, après trois victoires de suite en lever de rideau contre des équipes faibles, viennent d’encaisser trois revers pour ramener les choses dans une plus juste perspective. En action demain soir à Cleveland face aux Browns complètement décimés, ils doivent impérativement freiner leur glissade.

Ce que les Broncos vivent est totalement inhabituel. De 1983 à 2016, cette équipe n’a connu que cinq saisons perdantes. Jamais ils n’avaient joué pour moins de ,500 deux saisons de suite depuis les campagnes de 1971 et 1972.

Les fidèles partisans de Denver, gâtés au fil du temps, viennent de vivre cinq exclusions consécutives des séries, dont quatre saisons perdantes. L’équipe qui se targue d’avoir rempli son stade au maximum de sa capacité depuis les années 1970 pourrait voir cette série prendre fin abruptement.

Dimanche, dans la performance gênante face aux Raiders, les partisans sont partis par milliers avant même la fin du troisième quart. Il y a de quoi, sachant que les Broncos présentent un dossier de 3-8 à leurs 11 derniers matchs dans leur forteresse, jadis impénétrable.

Pas si loin du but

Dans ce contexte, peut-être que l’air frais de Cleveland fera le plus grand bien, qui sait ? Chose certaine, les Broncos misent sur un alignement qui devrait leur permettre d’être compétitifs, mais l’éternelle question épineuse des quarts-arrière continue de les hanter.

Il fallait être naïf pour croire que Teddy Bridgewater serait la solution. Bridgewater est efficace quand tout autour de lui est rodé au quart de tour. Si des joueurs autour de lui tombent au combat et que la défensive n’accomplit pas le boulot attendu, il ne sera jamais le type de joueur qui élèvera les autres autour de lui.

Depuis que John Elway a eu la main heureuse en faisant la cour à Peyton Manning, il y a eu Trevor Siemian, Case Keenum, Joe Flacco, Drew Lock...

Au moins, avec Luck, il y avait un véritable projet de développement. Or, s’il n’a pas su démontrer aux Broncos au camp d’entraînement qu’il pouvait amener plus de potentiel que Bridgewater, un quart-arrière limité, il semble que ce soit peine perdue.

Le pilote Vic Fangio ne survivra pas à cette saison si les Broncos ne passent pas en séries. Et encore là, le problème de quart-arrière ne sera pas réglé.

Est-ce que les Broncos seront assez attractifs pour Aaron Rodgers s’il décide de quitter les Packers l’hiver prochain ? Ce sera le dossier le plus chaud à suivre.

Duel de jeudi: les forces en présence

Broncos de Denver

Teddy Bridgewater | quart-arrière | 10 T, 4 INT, 1514 verges

Melvin Gordon III | porteur de ballon | 2 T, 332 verges

Courtland Sutton | receveur | 2 T, 471 verges

Browns de Cleveland

Baker Mayfield | quart-arrière | 6 T, 3 INT, 1474 verges

D’Ernest Johnson | porteur de ballon | 0 T, 11 verges

Odell Beckham Jr. | receveur | 0 T, 203 verges

Joueur à surveiller

Demetric Felton | Porteur, Browns

Pourquoi surveiller ce porteur recrue, choix de cinquième ronde ? Parce que les Browns devront jouer sans Nick Chubb et Kareem Hunt. Ce dernier sera sur la touche pour quatre à six semaines. Felton, qui n’a toujours pas obtenu de portée cette saison, est surtout utilisé en situation de passe, lui qui compte neuf réceptions pour 90 verges et un touché. Il partagera le boulot avec D’Ernest Johnson dans le champ-arrière.

Ma prédiction: Broncos: 20 - Browns: 17