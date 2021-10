Les Red Sox au bord du gouffre

Malgré un retour en forme de Chris Sale, les Red Sox se sont inclinés 9 à 1, mercredi à Boston. Incapables de répondre au brio de Framber Valdez, les favoris locaux ont vu les Astros de Houston prendre une avance de 3-2 dans cette série de championnat dans l’Américaine.

L’as des Red Sox n’a pas connu les succès escomptés depuis le début des éliminatoires. Avant le duel du jour, il avait concédé six points en trois manches et deux tiers, montrant ainsi une désastreuse moyenne de 14,73 points mérités après deux départs.

Celui qui a terminé dans le top 6 du scrutin pour le trophée Cy-Young de la Ligue américaine pendant sept saisons consécutives de 2012 à 2019 a certes amorcé le match en accordant un circuit en solo à Yordan Alvarez en deuxième manche, mais il a maintenu l’écart à un point jusqu’en sixième manche.

Les choses se sont toutefois gâtées un peu en sixième, lorsque Alvarez a frappé un double bon pour deux points. C’est à ce moment que le gérant Alex Cora a décidé de retirer Sale du match. Il a concédé quatre points – mais seulement deux mérités après une erreur du joueur de premier but Kyle Schwarber –, trois coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.

Les Astros ont ensuite ouvert la machine avec trois points avant la fin du sixième engagement pendant que Ryan Brasier était au monticule, puis un autre au tour au bâton suivant aux dépens de Hansel Robles.

Valdez solide

Si Sale (0-1) a peu de choses à se reprocher dans cette rencontre, il a malgré tout été battu par un Valdez (1-0) au sommet de son art. Le Dominicain de 27 ans n’a concédé qu’un point – un circuit de Rafael Devers –, trois frappes en lieu sûr et une passe gratuite en huit manches de travail.

Ryne Stanek a ensuite effectué les trois derniers retraits pour mettre un terme à la rencontre, quelques instants après une poussée finale de deux points de ses coéquipiers au début de l’engagement ultime.

La série se déplacera maintenant au Texas pour le sixième match, vendredi, et possiblement pour une rencontre ultime le lendemain.

Houston tente de prendre part à une troisième Série mondiale en cinq ans, ayant remporté le titre en 2017 contre les Dodgers de Los Angeles. Les Sox, de leur côté, sont en quête d’un cinquième triomphe en 18 ans.