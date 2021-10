Les Canadiens de Montréal ont perdu leurs quatre premiers matchs de la campagne et au-delà des défaites, c'est la façon dont ils ont baissé pavillon qui inquiète grandement.

Tous s'attendaient à ce que les hommes de Dominique Ducharme rebondissent mardi soir face aux Sharks de San Jose après trois revers d'entrée de jeu, mais ils se sont plutôt écrasés 5-0 devant leurs partisans.

«C'était désolant de voir ça, a indiqué Philippe Boucher mercredi à JiC. Il manque de hargne. Il y a des têtes qui roulent pour pas mal moins que ça. Je ne veux pas la tête de personne, mais un moment donné, ça va prendre un message, quelque chose. C'est inacceptable, j'ai eu de la misère à regarder ça.»

Selon Boucher, le blâme revient à tout le monde dans l'organisation.

«Il faut se regarder dans le miroir et travailler plus fort, a-t-il ajouté. J'inclus tout le monde là-dedans, Marc Bergevin et sa bande, les entraîneurs, les joueurs... il faut s'en sortir ensemble. Il y a assez de bons joueurs et de bons entraîneurs pour s'en sortir, mais il faut s'en sortir rapidement.»

Si certains critiquent le jeu du jeune attaquant Cole Caufield, Boucher, lui, croit au contraire que le retour vers le succès passe en partie par lui.

«Un gars comme Caufield, il faut que tu le laisses jouer, a-t-il dit. C'est le seul joueur des Canadiens qui montre un peu de dynamisme, qui patine et qui a l'air d'avoir du fun. Il va peut-être perdre ce fun là si on continue de perdre, mais c'est le seul qui a des chances de marquer avec Jonathan Drouin.»

