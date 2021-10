Dominique Ducharme rebrasse ses cartes

En quête de la recette devant mener son équipe sur la voie du succès, l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, ne croit pas qu’il y ait un manque de meneurs au sein du club montréalais.

«Ce n’est pas un manque de leadership, c’est un leadership à redistribuer, a suggéré Ducharme, mercredi, en conférence de presse. Ça fait partie de la chimie à avoir aussi.» À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’absence du capitaine Shea Weber pour la saison se fait notamment sentir, mais la solution est à l’interne, croit-on.

«Nous avons le groupe dans ce vestiaire pour corriger la situation, a corroboré l’attaquant Tyler Toffoli. Personnellement, il y a des aspects de mon jeu dont je suis satisfait et d’autres dont je suis moins. Je dois penser à ces détails et accomplir ce que je peux mieux faire.»

Pour tenter d’obtenir de meilleurs résultats, Ducharme a par ailleurs modifié ses combinaisons à l’entraînement de mercredi au complexe sportif de Brossard.

Au lendemain d’un quatrième revers en autant de sortie cette saison, une dure défaite de 5 à 0 aux mains des Sharks de San Jose, le Québécois Mathieu Perreault pivotait notamment un trio complété par Toffoli et Cole Caufield, et ce, même s’il avait été retranché de la formation pour le duel de la veille.

«Le but est d’essayer autre chose, a justifié Ducharme. Présentement, on a un trio où ça clique ensemble.»

Le trio, composé de Christian Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson, est donc demeuré intact. La première unité à l’attaque était formée de Nick Suzuki au centre, entouré par Mike Hoffman à l’aile gauche et Brendan Gallagher à droite.

Enfin, Jake Evans pivotait le quatrième aux côtés de Cédric Paquette et d’Artturi Lehkonen, tandis qu’Adam Brooks et Joel Armia ont alterné, respectivement à la place d’Evans et de Paquette.

DUCHARME point de presse -

Une identité à trouver

Évoluant à la ligne bleue, le vétéran Ben Chiarot a bon espoir que le CH trouvera bientôt le chemin de la victoire.

«Nous devons trouver notre identité, c’est cliché, mais c’est un processus que chaque équipe doit traverser en début de saison et nous ne sommes pas différents», a-t-il mentionné, faisant également référence au leadership dans l’équipe.

«Pour être une équipe gagnante, il faut travailler, a ajouté le défenseur. C’est à chacun individuellement de fournir son meilleur effort et c’est aux meneurs de s’assurer que c’est fait.»

CHIAROT point de presse -

En changeant ses trios à l’attaque, Ducharme espère certainement fouetter sa troupe afin qu’elle rebondisse contre Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir. Le CH est la seule équipe de la Ligue nationale sans le moindre point depuis le début de la saison.

Par ailleurs, le défenseur Joel Edmundson, sur la touche depuis le début de la saison, a quitté provisoirement l'équipe pour des raisons familiales.

Voyez ici en direct le point de presse du directeur général Marc Bergevin à la suite de l’entraînement matinal à Brossard:

TOFFOLI point de presse -

Les trios et duos à l’entraînement:

Drouin-Dvorak-Anderson

Hoffman-Suzuki-Gallagher

Toffoli-Perreault-Caufield

Lehkonen-Evans/Brooks-Paquette/Armia

