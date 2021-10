Les Canadiens connaissent un début de saison très décevant alors qu’ils en sont à quatre défaites consécutives, dont deux assez gênantes. Mais il y a quelqu’un de bien placé pour comprendre que quatre matchs ne font pas une saison : Michel Therrien.

En 2015, il était l’entraîneur-chef des Canadiens lorsque ceux-ci ont amorcé la campagne avec neuf victoires consécutives. L’équipe a néanmoins raté les séries. L’année suivante, le CH avait commencé la saison avec neuf victoires et une défaite en prolongation. Ça n’avait pas mieux fini pour Therrien.

«Tu fais un camp d'entraînement de trois semaines et c'est sûr qu'un début de saison qui va bien, c'est important, a-t-il indiqué, mercredi, à "JiC". Ça ne va pas garantir le succès à long terme, par contre. Parce que cette année-là, je me souviens que notre première défaite (après la série de victoires), c'était le 10-0 à Columbus et c'est aussi l'année que j'ai perdu ma job alors qu'on était en première place. Alors oui, c'est important, un bon début de saison, mais c'est un long marathon!»

«C'était épouvantable, a-t-il renchéri au sujet de la défaite à Columbus. Un de mes pires matchs à coacher, honnêtement. Il y a des soirs comme ça.»

Maintenant entraîneur adjoint avec les Flyers, Therrien se préparait au troisième match de la saison de son équipe, mercredi, alors que les Bruins de Boston étaient à Philadelphie.

La formation de Pennsylvanie connaît un début de saison honnête, mais le jeune attaquant Joel Farabee s’est particulièrement démarqué en amassant quatre points en deux matchs jusqu’ici.

«Il a une belle progression, il a seulement 21 ans et il est à sa troisième saison dans la LNH, a souligné Therrien. L'an passé, dans un calendrier écourté, il a quand même réussi à marquer 20 buts. On est très heureux de la manière dont il se comporte. Non seulement il est capable de produire offensivement, mais il a un rôle important dans l'équipe. Il joue en avantage et en désavantage numérique.»

Therrien a aussi lancé des fleurs au Québécois Derick Brassard, qui offre de belles prestations aux côtés de Farabee après s’être entendu avec les Flyers l’été dernier.

«C'est un joueur de hockey (...) j'adore son implication, j'adore communiquer avec lui», a notamment expliqué l’adjoint d’Alain Vigneault.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.