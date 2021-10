Canadiens: acquérir Sebastian Aho, la solution?

Après quatre parties, le CH est toujours à la recherche d’un premier gain cette saison et constitue le seul club de la Ligue nationale de hockey à ne pas avoir de point au classement.

Évidemment, l’heure est donc aux solutions, tant à l’intérieur de l’équipe que parmi les membres de l’industrie médiatique.

À l’occasion du segment «Les Recrues», présenté lors de l’émission «JiC», les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau ont été appelés à dévoiler la solution drastique qu’ils emploieraient pour relancer le Tricolore s’ils en avaient l’occasion.

Martineau a été le premier à se prononcer, lançant une idée plutôt audacieuse concernant deux des meilleurs joueurs de l’équipe : Tyler Toffoli et Jeff Petry.

«En ce moment, je sens les gars satisfaits. L’équipe a joué en finale de la coupe Stanley et il y a une espèce de complaisance au sein du groupe. Dans la LNH, tu ne peux jamais être satisfait parce que ça paraît illico. Tyler Toffoli et Jeff Petry, qui étaient tes deux meilleurs joueurs l’an dernier, ne font rien jusqu’ici. Avez-vous remarqué l’absence de ma feuille de notes, aujourd’hui? C’est parce qu’il n’y a rien à retenir de ces deux gars-là! Il y a des zéros partout!

«Ma solution drastique, pour fouetter les joueurs, est celle-ci : lors du prochain match, j’envoie Tyler Toffoli et Jeff Petry dans les gradins. Il n’y a pas d’intouchables à ce moment-ci : le CH est le seul club de la LNH à ne pas avoir de point au tableau. Toffoli et Petry, c’est la mollesse incarnée, présentement. À titre d'exemple, Gallagher ne produit pas lui non plus, mais au moins il travaille fort. Toffoli se laisse glisser et Petry se fait contourner comme j’ai rarement vu un arrière se faire contourner. À un moment donné, il faut bouger et lancer un vrai message.»

Pourquoi pas Sebastian Aho?

Nicolas Cloutier, lui, a opté pour une solution qui a fait sursauter tout le monde sur le plateau : pourquoi ne pas tenter de mettre la main sur Sebastian Aho?

«Ce n’est pas des farces : il y a un gars qui s’appelle Sebastian Aho qui évolue chez les Islanders de New York, a rapidement précisé le journaliste, comprenant l’effet d’étonnement généralisé qu’il venait de créer (le Sebastian Aho que tout le monde connaît évolue chez les Hurricanes). C’est un défenseur très offensif qui domine la Ligue américaine depuis quelques années. Il ne joue pas avec New York présentement et ne coûterait donc pas trop cher. Il est très mobile et sa "outlet pass" est excellente.»

Cloutier a poursuivi.

«J’ose croire qu’il aiderait le CH, parce que la relance défense-attaque est inexistante, en ce moment. Moi, j’intégrerais carrément Aho et Niku à la défense. Avec ces deux gars-là, tu aurais Romanov, Wideman et Petry. Cinq défenseurs sur six seraient donc en mesure de faire bouger la rondelle, quitte à laisser Chiarot de côté. Sans Weber, peut-on s’éloigner de cette identité défensive robuste?»

Y a-t-il un maître à bord?

Anthony Martineau a conclu le segment en amenant sur la table l’argument du leadership pour tenter d’expliquer les présents insuccès du club.

«Le leadership est-il présent, dans ce vestiaire-là? Qui, présentement, a la prestance pour se lever et secouer les troupes? Certains disent Gallagher, mais je n’en suis pas convaincu...»

Le segment «Les Recrues», impliquant Nicolas Cloutier et Anthony Martineau, vous est présenté tous les mercredis, 17h15, à l’occasion de l’émission «JiC».