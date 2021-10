Opportunité à saisir pour Bouchard

Sébastien Bouchard n’a pas de temps à perdre. Vendredi, la fierté de Baie-St-Paul sait qu’il doit signer une victoire convaincante contre le Mexicain Sergio Ortega (24-2, 18 K.-O).

«Ça fait plusieurs mois que je suis dans le gymnase en raison de mes reports de combat, a mentionné Bouchard. Je suis en parfaite condition physique et j’ai très hâte de remonter sur le ring.

«C’est une opportunité que je veux saisir. Tout ce que je souhaite c’est de gagner tout en évitant les blessures. J’ai hâte de livrer la marchandise.»

Ortega possède une bonne force de frappe, mais le Mexicain n’a pas eu une grande opposition durant sa carrière.

«Tu ne peux pas vraiment te préparer pour un cogneur, a-t-il ajouté. J’ai eu Sébastien Roy comme partenaire d’entraînement. Il a un style et une grandeur similaires à Ortega.

«Lorsque tu affrontes des boxeurs comme ceux-là et plus tu avances vers l’élite mondiale, tu dois avoir un bon menton et une bonne défensive. Je crois que je possède les deux.»

Sans Duguay

Il y aura un absent de marque dans son coin pour ce combat: François Duguay. Celui-ci sera remplacé par Stéphan Larouche.

«Stéphan sera là avec Maxime Simard avec qui je m’entraîne depuis six ans, a précisé Bouchard. Je suis très confortable avec cette équipe. C’est la même avec laquelle j’ai réussi mon knockout percutant contre Carlos Gorham.

«C’est sûr que je suis conditionné à la voix de François. J’entends tout ce qu’il dit durant un combat. Ça sera différent, mais ça devrait bien aller.»

C’est Simard qui est l’entraîneur principal durant les camps de Bouchard. Puis, Duguay apporte sa touche en fonction de l’adversaire du boxeur de 34 ans.

S’il l’emporte vendredi, Bouchard a de bonnes chances de se retrouver sur la carte de GYM qui doit être présentée le 10 décembre à Trois-Rivières.

Mikael Zewski et Marie-Pier Houle seraient les têtes d’affiche de cette soirée. Le tout sera confirmé après le gala de vendredi soir.