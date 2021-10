L’impatience a déjà gagné Calgary

Après seulement deux matchs, les Flames de Calgary ont des ajustements à effectuer en dépit de leurs nombreux tirs dirigés vers les filets adverses, puisque les buts tardent à arriver.

Malgré 47 lancers, samedi, et 43 autres deux jours plus tard, les hommes de l’entraîneur-chef Darryl Sutter ont subi la défaite à chaque occasion, s’inclinant 5 à 2 devant les Oilers d’Edmonton et 3 à 2 en prolongation face aux Ducks d’Anaheim. Pour l’attaquant Johnny Gaudreau, qui n’a pas fait secouer les cordages en huit tirs cette saison, la recette du succès est bien connue. Si sa formation veut retourner en séries après les avoir ratées le printemps dernier, il faudra appliquer le plan rigoureusement.

«Nous avons totalisé 40 lancers dans les deux parties, mais on n’a pas encore placé quelqu’un devant le filet, a-t-il déploré pendant son point de presse d’après-match, lundi, tel que rapporté par le quotidien "Calgary Sun". Nous devons masquer les yeux du gardien. Il faut trouver le moyen de marquer des buts pas très jolis. Je sais que c’est un cliché.»

«Nos deux buts cette fois-ci ont été le produit de beaux jeux : une échappée et un but provenant de l’arrière. Par contre, nous sommes incapables de compter des buts comme celui marqué par Mangy [Andrew Mangiapane] contre Edmonton, quand il était devant la cage pour dévier la rondelle et la reprendre avant de la placer derrière le gardien. On doit en produire davantage comme ceux-ci si nous voulons gagner des matchs», a-t-il ajouté.

Certains doivent en faire plus

Du côté de Sutter, l’effort de quelques patineurs devra être plus soutenu. L’équipe albertaine a échoué en 2020-2021 en raison des mauvaises performances répétées d’éléments-clés et ne veut pas revivre pareil scénario. Visiblement, le pilote d’expérience s’attend à plus, notamment de Sean Monahan et de Noah Hanifin qui ont mal paru sur le but décisif des Ducks.

«Les X et les O, tout cela semble correct, mais pour ce qui est des individus... il faut s’interroger sur une partie de cela», a admis Sutter.

Les Flames reprendront l’action jeudi en visitant les Red Wings de Detroit.