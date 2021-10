Lexson Mathieu a quitté le Québec

Inactif depuis un an, Lexson Mathieu a décidé de quitter le Québec pour aller vivre en Thaïlande.

Le boxeur continue de s'entraîner et veut éventuellement poursuivre sa carrière, mais il trouve les mesures sanitaires trop lourdes présentement.

«Je préfère que la vie reprenne un peu mieux avant de me mettre au sérieux et de me consacrer à la boxe. Je ne peux pas me faire un plan à court ou à long terme et je ne peux pas dire quand je reviendrai au Québec, je ne sais vraiment pas.»

