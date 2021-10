Les Sénateurs prêts à bouger

Même si son équipe connaît un bon début de saison, le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, est disposé à effectuer des changements dès maintenant afin d’améliorer ses effectifs.

Le club ottavien a défait les Stars de Dallas 3 à 2, dimanche, après avoir divisé les honneurs d’une série aller-retour face aux Maple Leafs de Toronto. Pourtant, tout n’est pas rose dans les rangs des «Sens», particulièrement à l’infirmerie. Colin White pourrait manquer la campagne au complet à cause d’une opération à l’épaule, tandis que Clark Bishop et Auston Watson sont touchés à la cheville et devraient rater du temps de jeu significatif.

Aussi, Dorion laisse ses options ouvertes en dépit du retour prochain de Brady Tkachuk.

«Nous verrons comment ça se passe, a-t-il mentionné au réseau TSN. Logan Shaw a joué du bon hockey. Je pense que Chris Tierney a mieux fait que dans toute la dernière saison. Mais si nous pouvons nous améliorer à l’avant, on va certainement examiner les possibilités.»

Ottawa accueillera les Sharks de San Jose, jeudi, puis les Rangers de New York et les Capitals de Washington, samedi et lundi.