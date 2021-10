Les Lions de Trois-Rivières ouvriront leurs saison locale jeudi. L’entraîneur-chef Éric Bélanger était l’invité de «L’après-match LNH» mardi soir et il s’est dit très excité d’entreprendre la prochaine saison. «Je crois que les gens seront surpris par le produit qu’on va leur offrir. On a plusieurs joueurs québécois et je crois qu’il y aura un grand sentiment d’appartenance à l’équipe».

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus, tirée de l'émission de TVA Sports L'après-match LNH.