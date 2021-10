Des moments difficiles pour Mike Bossy

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey et analyste Mike Bossy lutte contre un cancer du poumon, a-t-il annoncé par le biais d'une lettre diffusée sur le site de la chaîne TVA Sports.

L’ex-numéro 22 des Islanders de New York a d’ailleurs tenu à expliquer au public son absence des ondes. M. Bossy a remercié les téléspectateurs pour leur attention à ses propos, tout en exprimant sa ferme volonté de venir à bout de la maladie.

Un grand du hockey

M. Bossy a marqué l’imaginaire des partisans durant sa carrière de 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Aujourd’hui âgé de 64 ans, il a aidé les Islanders à remporter quatre coupes Stanley consécutives, de 1980 à 1983. Au plan individuel, il a totalisé 573 filets, réalisant neuf campagnes d’affilée d’au moins 50 buts.

Le récipiendaire du trophée Calder en 1977-1978 a mis la main sur le Conn-Smythe en 1981-1982, ainsi que sur le Lady-Byng, remis au joueur le plus gentilhomme du circuit, à trois reprises.

La version intégrale de la lettre de Mike Bossy

Depuis plus de six ans, par le biais de TVA Sports, vous m’avez laissé entrer dans vos salons. J’ai eu le privilège de vous raconter le hockey comme je le comprends, comme je le connais. Vous m’avez entendu analyser les buts et les arrêts, commenter les passes, prédire la défaite ou la victoire. Vous m’avez vu rire et d’autres fois m’obstiner avec mes collègues. Vous avez été d’accord, ou non, avec mes opinions toujours bien assumées. Je vous ai raconté des anecdotes de mon époque et j’ai tenté de vous transmettre ma passion pour ce sport qui m’a nourri pendant de nombreuses années. J’ai voulu vous partager mes expériences et vous avez toujours été attentifs à mes propos. Merci.

Aujourd'hui, c’est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans, pour une pause obligée. Un arrêt nécessaire pendant lequel je devrai recevoir des traitements pour un cancer du poumon. 1-0 pour l’instant, mais je n’ai pas dit mon dernier mot...

Je peux vous assurer que j’ai l’intention de me battre avec toute la détermination et toute la fougue que vous m'avez vu déployer sur la glace et dans mon jeu. Cette même détermination qui m’a aidé à accomplir mes rêves et compter mes buts, celle qui m’a propulsé au sommet de mon sport, à l’époque où je chaussais encore mes patins.

Au hockey, il faut toujours s’arrêter entre les périodes pour repolir la glace, panser les blessures, réparer les bris, se reposer, revoir le plan de match, absorber l'énergie de la foule et revenir plus FORT. Revenir plus fort avec un objectif en tête: celui de gagner et de donner son maximum.

La bataille que je m’apprête à mener ne sera pas facile. Sachez que j’y donnerai mon 100 %, rien de moins, avec l’objectif de vous redonner rendez-vous bientôt, après une partie de hockey bien mouvementée. Vous ne serez jamais bien loin dans mes pensées. Au contraire, vous y occuperez une place privilégiée et vous serez l'une de mes motivations à aller mieux.

Comme les athlètes qui s’apprêtent à livrer la performance de leur vie, j’aurai besoin de toutes mes forces et de toute ma concentration. Entouré de ma famille et de mes amis, je souhaite préserver cet espace sacré et paisible, loin des caméras et des entrevues.

J’ai confiance que je pourrai compter sur votre discrétion et votre compréhension.

Salutations et à bientôt,

Mike Bossy