David Savard toujours en mode ajustement

Disputant sa première saison à Montréal, le Québécois David Savard est au nombre de ceux qui espèrent jouer avec plus d’aplomb dans les matchs à venir.

Le nouveau défenseur des Canadiens a éprouvé des ennuis au camp préparatoire, mais il dit progresser depuis le début du calendrier régulier.

«Chaque jour, je m’approche. Je suis de plus en plus à l’aise sur la glace, même si j’ai encore des questions en tête pour les entraîneurs», a-t-il affirmé en point de presse, mardi matin, en vue du match en soirée contre les Sharks de San Jose. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Beaucoup de choses arrivent pendant un match, a-t-il ajouté, précisant qu’il arrive parfois d’être une demi-seconde en retard sur un jeu. Il faut savoir s’ajuster, car ce n’est pas naturel de se retrouver tout le temps à l’endroit parfait 100 % du temps.»

«Et jouer avec Benny [Ben Chiarot] facilite la tâche. Il est un gars stable qui parle toujours sur la patinoire. C’est un excellent défenseur. Je suis content de la façon que ça se passe. Plus les matchs avanceront, plus on va se connaître et plus ce sera facile. À chaque partie, on s’est amélioré. On se trouve plus aisément et on est mieux placé.»