CH: à la recherche d'une victoire

Les Canadiens de Montréal ont subi trois défaites à leurs trois premiers matchs de la saison et tenteront, ce soir, d'obtenir un premier gain en affrontant les Sharks de San Jose, au Centre Bell.

La troupe de Dominique Ducharme a baissé pavillon contre les Maple Leafs de Toronto, les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York et n'a marqué que trois petits buts, dont deux par le Québécois Jonathan Drouin.

De leur côté, les Sharks n'ont disputé qu'une seule partie cette saison, qui s'est soldée par une victoire de 4-3 face aux Jets de Winnipeg.

Jake Allen devrai être de retour devant le filet du CH. Adin Hill devrait être le gardien partant des Sharks.

De plus, l'attaquant Mike Hoffman, qui a raté les trois premières confrontations du Bleu-Blanc-Rouge, devrait être en uniforme face à la formation de la Californie.