«Ça me fait de la peine» - Antoine Roussel

La saga impliquant Evander Kane cause un certain chagrin à Antoine Roussel.

Kane, qui n’en était pas à sa première frasque, a été suspendu 21 matchs par la Ligue nationale de hockey pour avoir falsifié un passeport vaccinal.

Il compose également avec de sérieux problèmes d’argent, lui qui a déclaré faillite au début de l’année 2021.

«Ça me fait de la peine, a confié Roussel, mardi, en entrevue à l’émission JiC. Je me dis que ce gars-là a des enfants et une famille, et il ne peut pas en prendre soin parce qu’il prend des décisions stupides.»

Roussel estime d’ailleurs que les Sharks de San Jose ne devraient pas passer par quatre chemins pour régler ce dossier.

«Au final, si t’as un coéquipier comme ça dans ton organisation, ça amène aussi pas mal de distractions, a souligné l’attaquant des Coyotes de l’Arizona. Ce serait le moment de tourner la page.»

