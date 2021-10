Un combat digne du semi-pro dans la LNH!

Les combats se font de plus en plus rares dans la Ligue nationale de hockey, mais celui qui a éclaté dimanche après-midi dans un match entre les Sénateurs d’Ottawa et les Stars de Dallas en était un des plus violents.

Le capitaine des Stars, Jamie Benn, a fait preuve de courage en acceptant de jeter les gants face au défenseur format géant Josh Brown, 6 pi 5 po et 221 lb.

Les deux pugilistes se sont étudiés pendant quelques instants avant de s’échanger des coups à qui mieux mieux, Benn atteignant notamment Brown d’une solide gauche.

Une bagarre digne du hockey semi-professionnel. À voir dans la vidéo ci-dessus!