Federer sort du top 10 mondial

La légende du tennis Roger Federer a glissé hors du top 10 mondial pour la première fois depuis près de cinq ans dans le classement ATP publié lundi après le tournoi d'Indian Wells, remporté par Cameron Norrie, qui bondit de 11 places (15e).

L'absence du Suisse à Indian Wells lui a coûté 480 points, ce qui, conjuguée notamment au parcours en Californie (éliminé en quart de finale) du Polonais Hubert Hurkacz , désormais 10e mondial, l'a fait passer de la 9e à la 11e place du classement ATP. Il est maintenant aussi devancé par le Norvégien Casper Ruud, 9e mondial.

Le champion suisse, après une année 2020 quasiment blanche à cause de la pandémie de Covid-19 et de deux opérations du genou droit, avait fait son retour en compétition au printemps. Mais après 13 matches disputés, dont un quart de finale à Wimbledon, il a mis un terme à sa saison après son parcours londonien, à cause d'une récurrence de sa douleur au genou droit.

Cette absence prolongée des courts le fait lentement glisser au classement mondial, où il occupait encore le 5e rang en début d'année.

Federer, qui a fêté ses 40 ans cet été, était entré dans le Top 10 le 20 mai 2002. Il n'en était sorti que quelques semaines entre juillet et octobre 2002 puis de novembre 2016 à janvier 2017 quand il avait arrêté sa saison 2016 dès juillet, déjà pour soigner un genou.

Le Suisse, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, n'envisage toujours pas, malgré son âge et ses problèmes de genou, de mettre un terme à sa carrière

Hormis l'entrée de Hurkacz et le gain d'un rang de Ruud, le seul autre mouvement dans le Top 10 mondial, toujours dominé par Novak Djokovic devant Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, concerne Rafael Nadal: l'Espagnol grappille un rang et devient 5e, devant le Russe Andrey Rublev, qui, lui, glisse à la 6e place.

Plus bas dans le classement, le Britannique Cameron Norrie, vainqueur d'Indian Wells face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, fait son entrée dans le Top 20, à la 15e place, grâce à un gain de 11 places.

Chez les Canadiens, Félix Auger-Aliassime est 12e et Denis Shapovalov, 14e, tous deux en baisse d'une place.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 11430 pts Daniil Medvedev (RUS) 9630 Stefanos Tsitsipas (GRE) 7995 Alexander Zverev (GER) 6930 Rafael Nadal (ESP) 5635 (+1) Andrey Rublev (RUS) 5560 (-1) Matteo Berrettini (ITA) 4858 Dominic Thiem (AUT) 3815 Casper Ruud (NOR) 3615 (+1) Hubert Hurkacz (POL) 3378 (+2) Roger Federer (SUI) 3285 (-2) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3263 (-1) Diego Schwartzman (ARG) 2970 (+2) Denis Shapovalov (CAN) 2903 (-1) Cameron Norrie (GBR) 2895 (+11) Jannik Sinner (ITA) 2895 (-2) Christian Garín (CHI) 2510 Pablo Carreño Busta (ESP) 2445 (-2) Gaël Monfils (FRA) 2383 (-1) Roberto Bautista Agut (ESP) 2270 (-1)

Paula Badosa intègre le top 20

L'Espagnole Paula Badosa, qui a remporté le tournoi d'Indian Wells, et la Tunisienne Ons Jabeur, demi-finaliste et première joueuse d'un pays arabe à intégrer le Top 10 de la hiérarchie mondiale, ont fait un bond en avant dans le classement WTA publié lundi.

Avec son gain de six rangs, Ons Jabeur, 27 ans, éliminée en demi-finale en Californie par la future gagnante Paula Badosa, 23 ans, pointe désormais à la 8e place mondiale.

La meilleure place auparavant occupée par un joueur d'un pays arabe, hommes et femmes confondus, était la 14e, soit celle de Jabeur avant Indian Wells, et celle du Marocain Younes El Aynaoui en 2003 et 2004.

Victorieuse en finale en Californie face à la Bélarusse Victoria Azarenka, l'Espagnole Paula Badosa - qui avait commencé l'année à la 70e place - a quant à elle bondi de 14 places et fait son entrée dans le Top 20, au 13e rang mondial.

Azarenka, ancienne N.1 mondiale, a elle gagné six places et pointe à la 26e position du classement.

Le trio de tête n'a pas varié, et l'Australienne Ashleigh Barty reste N.1 mondiale, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolina Pliskova. Seule présente en Californie parmi ces trois joueuses, Pliskova avait été éliminée dès le 3e tour.

Derrière elles, à noter le retour dans le Top 10, au 10e rang, de la Japonaise Osaka (+2 places), qui profite notamment, sans avoir pris part à Indian Wells, de la chute de la Polonaise Iga Swiatek (11e mondiale, -7 places), tête de série N.2 en Californie, mais éliminée dès les huitièmes de finale.

La Canadienne Bianca Andreescu est 22e, en baisse d'une place, alors que la Québécoise Leylah Fernenandez, récente finaliste des Internationaux des États-Unis, est 27e, en hausse d'un échelon.

Classement WTA