Une bannière pour Pierre Lacroix à Denver

L’ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado Pierre Lacroix a été honoré par la seconde équipe, samedi, alors qu’une bannière à son effigie a été accrochée dans les hauteurs du Ball Arena de Denver.

Le Québécois, décédé en décembre 2020 à l’âge de 72 ans, est l’architecte des coupes Stanley de l’Avalanche en 1996 et 2001. Il a, entre autres, réalisé des échanges qui ont permis d’inclure Patrick Roy et Ray Bourque à l’organisation américaine.

Pour la cérémonie, avant le match opposant l’Avalanche aux Blues de St. Louis, Bourque, accompagné de Joe Sakic, Peter Forsberg, Milan Hejduk et Adam Foote, ont transporté la bannière avec le nom de Lacroix.

«Pierre signifie beaucoup pour la franchise et pour moi, de dire Forsberg, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale. Il mérite tellement d’avoir une bannière avec le reste des gars. Il me manque et j’aimerais qu’il soit présent.»

«Je crois que ce qui le rend spécial, c’est qu’il se souciait vraiment de nous, a ajouté Foote. On se rend compte que sa présence était significative. Toutes les équipes qui ont du succès ont ça, que ce soit l’entraîneur-chef, le directeur général ou les propriétaires. Nous avons été chanceux. C’était un homme de famille, il se souciait de nous et nous avons tous accepté [cette façon de faire]. Et ça a fonctionné longtemps. Il va me manquer. J’aurais aimé qu’il soit là pour voir ça.»

La famille de Lacroix, qui était sur place, s’est aussi vu remettre un portrait de l’ancien directeur général, sur lequel il soulève la coupe Stanley.

«C’était un magnifique honneur. C’était important pour la famille, de dire le fils de Pierre Lacroix, Éric. Il aurait apprécié tout ça, même si ce n’était pas son genre d’événement. En tout et partout, c’était bien de voir ces gars-là arriver de la Suède ou du coin de la rue. C’était bien.»