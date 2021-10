Un copié-collé pour les Braves

Les Braves d’Atlanta ont pratiquement fait un copié-collé de leur premier match de série de championnat dans la Nationale, dimanche lors du deuxième duel, au Truist Park, eux qui l’ont emporté grâce à un coup sûr productif en fin de neuvième manche.

La formation de la Géorgie s’est ainsi emparée d’une avance de 2 à 0 dans la série.

Dans le duel du jour, Eddie Rosario s’est présenté à la plaque alors qu’il y avait deux retraits d’enregistrer par les visiteurs et que Danby Swanson était positionné au deuxième coussin. Rosario a souhaité la bienvenue au lanceur Kenley Jansen, arrivé en renfort au monticule pour l’affronter, en s’élançant sur sa première offrande. La balle a ensuite dévié sur le joueur d’arrêt-court des Dodgers Corey Seager, pour se faufiler vers le voltigeur de centre.

Swanson n’a pas hésité une seconde pour sprinter en direction du marbre, où il a mis fin au débat.

Les Braves avaient réussi à maintenir leurs espoirs de victoire quand ils ont comblé un retard de deux points, à leur tour au bâton précédent, grâce à Ozzie Albies et Austin Riley. Joc Pederson, en quatrième manche, a produit les deux autres points des favoris de la foule grâce à une longue balle.

Un circuit de Seager et un double de Chris Taylor, chacun pour deux points, respectivement en première et en septième manche, ont représenté la réplique des visiteurs.

Un contingent de huit lanceurs ont monté sur la butte, dont le partant Ian Anderson et le releveur Will Smith (1-0), qui s’est mérité la victoire. Sept artilleurs ont participé à la rencontre du côté des Dodgers. Si le partant Max Scherzer y a été pendant quatre manches et un tiers, c’est toutefois Brusdar Graterol (0-1) qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche.

Les deux équipes prendront l’avion en direction de la Californie afin de participer au troisième match de la série, mardi.