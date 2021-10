Remparts: et d’un autre festival offensif!

Les joueurs des Remparts auront fait le plein de points en Abitibi, ce week-end. Après avoir inscrit six buts vendredi contre les Huskies de Rouyn-Noranda, ils en ont marqué huit dimanche contre les Foreurs de Val-d’Or, signant ainsi une sixième victoire de suite.

Comme ils l’avaient fait vendredi face aux Huskies, les Diables rouges ont explosé en troisième période face aux Foreurs, y marquant cinq buts pour finalement l’emporter 8 à 2.

Louis Crevier a profité de ce festival offensif pour obtenir ses deux premiers buts dans l’uniforme des Remparts.

Le défenseur format géant a ajouté une mention d’aide sur le but de Théo Rochette.

Apport offensif

À son retour à Québec, en début de semaine, après sa participation au camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago, Crevier avait déclaré vouloir se concentrer sur son jeu défensif.

«À 20 ans, j’aimerais aussi apporter un aspect plus offensif, mais ce n’est pas pour ça que je suis icI», avait spécifié le grand défenseur.

Mais dimanche, tant son apport offensif que sa prestation défensive (il a terminé la rencontre avec un différentiel de +5) se sont avérés importants dans la victoire des Remparts.

«Il a une prestance sur la glace, a souligné l’entraîneur-chef Patrick Roy. On est très satisfaits de ce qu’on voit de lui depuis le début de la saison.»

Des tirs foudroyants

Le foudroyant tir sur réception de l’arrière de 6 pi 8 po n’a laissé aucune chance au gardien William Blackburn à mi-chemin de la première période.

Le défenseur a ensuite servi une belle passe à son capitaine, qui l’a redirigée dans le filet des Foreurs. Zachary Bolduc avait d’abord été à l’origine d’un revirement des Foreurs dans leur territoire.

Alexander Mirzabalaev a réduit l’écart 30 secondes plus tard, quand son lancer d’un angle restreint a dévié dans la cage de Fabio Iacobo.

Un filet chanceux qui permettait aux locaux de se retirer au vestiaire avec un déficit d’un but seulement.

Un vif tir des poignets provenant du bâton de Crevier a cependant redonné une avance de deux buts aux Remparts lors du deuxième engagement.

Festival offensif en troisième

Viljami Marjala, grâce à un filet chanceux en avantage numérique, a amorcé la débandade dans le camp des Foreurs, en troisième.

Nicolas Savoie, Pier-Olivier Roy, Rochette, avec son deuxième du match, et Édouard Cournoyer ont ensuite tour à tour marqué.

Le but de Savoie a d’ailleurs chassé Blackburn de la rencontre.

Le gardien de 18 ans a fait face à un barrage de 35 tirs en presque deux périodes et demie. Son remplaçant, la recrue Philippe Cloutier, a ensuite cédé trois fois en huit lancers.

William Provost a été le seul autre joueur à déjouer Iacobo, qui a été beaucoup moins occupé que ses vis-à-vis. Le vétéran des Remparts a fait face à seulement 14 lancers, signant une quatrième victoire en cinq départs.

Les Foreurs, qui étaient privés de trois attaquants importants – Jérémy Michel, Émile Lauzon et Marshall Lessard –, ont encaissé dimanche un premier revers en temps réglementaire cette saison.

«On est contents de la façon dont on a joué pendant 60 minutes, a commenté Patrick Roy. On voulait faire une belle performance, même si on jouait trois matchs en autant de jours.»

Une bonne discussion

L’entraîneur-chef dit avoir d’ailleurs eu une « bonne discussion » avec sa troupe dimanche matin.

Car si les Remparts ont inscrit 14 buts en deux matchs, ils ont aussi dû se rendre en tirs de barrage pour arracher une victoire de 1 à 0 aux Huskies, samedi.

Lors de cette rencontre, il a notamment été question de la prestation en supériorité numérique de ses joueurs depuis le début de la campagne. Avant le but de Marjala, les Remparts montraient un faible pourcentage de réussite de 13 % avec l’avantage d’un homme.

«Ce n’était pas normal [qu’on présente ce pourcentage] avec tout le talent qu’on a, a pointé Roy. Mais ce week-end, on a montré qu’on pouvait être aussi bons défensivement qu’offensivement.»

- Les Remparts retrouveront leurs partisans vendredi, lors de la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand.