Le CH souhaite que l’histoire se répète

En encaissant un troisième revers en autant de sorties depuis le début de la saison, le Canadien de Montréal a «accompli un exploit» qu’il n’avait pas réalisé depuis 26 ans, mais cette disette ne garantit pas une exclusion des prochaines séries.

Ayant plié l’échine 3 à 1 devant les Rangers de New York, samedi, le Tricolore connaît un départ de 0 en 3 - sans un seul point au classement - pour la sixième fois de son histoire. Toutefois, dans les quatre derniers cas du genre recensés, l’équipe a atteint les éliminatoires. Une fois, soit en 1927, elle s’est même rendue au deuxième tour.

La quasi-totalité de ses partisans ne se souviennent pas des campagnes 1920-1921, 1926-1927, 1934-1935 et 1938-1939. En revanche, plusieurs se rappellent de la dernière campagne marquée par un début aussi lamentable du Bleu-Blanc-Rouge. C’était au cours de la rocambolesque saison 1995-1996.

En fait, la formation montréalaise avait échappé ses cinq premières rencontres du calendrier régulier. D’ailleurs, certains des quatre premiers échecs avaient été pour le moins cinglants : après un revers de 7 à 1 aux mains des Flyers de Philadelphie au Forum, elle s’était inclinée 6 à 1 et 3 à 1 devant respectivement les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay. De retour en ville, le Canadien avait de nouveau plié, 4 à 1 contre les Devils du New Jersey. Cette dernière défaite a été de trop et trois jours plus tard, le 17 octobre 1995, le président Ronald Corey congédiait le directeur général Serge Savard et l’entraîneur-chef Jacques Demers.

Le début de la fin

Les deux hommes ont été remplacés par Réjean Houle (DG) et Mario Tremblay (instructeur-chef) et l’arrivée de ceux-ci, confirmée au lendemain d’un nouvel échec sur la patinoire, a donné les effets escomptés dans l’immédiat. Le club a signé six gains consécutifs et 12 à ses 14 affrontements suivant les changements pour éventuellement prendre le sixième rang de l’Association de l’Est avec un total de 90 points.

Néanmoins, aux yeux de plusieurs, cette saison a marqué le début de la fin des belles années du Canadien, surtout à cause de la célèbre transaction ayant envoyé Patrick Roy à l’Avalanche du Colorado le 6 décembre 1995. Débarqué dans la métropole québécoise, le gardien Jocelyn Thibault a tant bien que mal mené les siens en séries le printemps suivant, mais il a mordu la poussière au premier tour, le Tricolore perdant en six duels face aux Rangers.

Reste à voir maintenant si la cuvée 2021-2022 du Canadien saura relever la tête. Ses trois prochains rendez-vous auront lieu au Centre Bell avant une séquence de quatre parties dans l’Ouest américain.