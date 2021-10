Le CF Montréal demeure dans le portrait des séries

Le New York City FC n’a pu profiter des récents ennuis du CF Montréal pour le dépasser au classement, car il a concédé un but très tôt dans son match de dimanche au New Jersey pour s’incliner 1 à 0 devant les Red Bulls de New York.

Conséquemment, les perdants occupent toujours le huitième rang de l’Association de l’Est avec 40 points, à égalité avec leurs rivaux du jour. De son côté, le club montréalais en compte un de plus, tout comme le D.C. United. Plus haut au classement, le Nashville SC est deuxième avec 48 points, devant l’Union de Philadelphie (46), l’Orlando City SC (45) et l’Atlanta United FC (42).

L’attaquant Cristian Casseres fils a touché la cible à la troisième minute de jeu pour les Taureaux rouges. Sur un coup arrêté, il a poussé un ballon libre à l’intérieur de la surface de réparation dans le filet défendu par le gardien Sean Johnson.

Carlos Coronel a repoussé deux frappes pour réussir son 11e blanchissage de la campagne. Dans la défaite, le NYCFC a dominé au chapitre du temps de possession avec un pourcentage de 62,7 %, sauf que ses rivaux ont eu le dessus 11 à 6 pour le total de tirs.

Mercredi, pendant que le CF Montréal visitera Orlando, le NYCFC se rendra à Atlanta.