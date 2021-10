L’Armada piétiné à domicile

L’Armada de Blainville-Boisbriand a subi sa deuxième défaite consécutive en essuyant une correction de 10 à 2 infligée par l’Océanic de Rimouski, dimanche, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

L’attaque des visiteurs s’est amusée en profitant des largesses des gardiens Charles-Édward Gravel et Olivier Leclair, qui ont cédé à six et quatre reprises, respectivement, sur un total de 31 lancers.

L’Océanic a concrétisé quatre fois de suite sur l’avantage numérique en deuxième période, engagement où il a fait scintiller la lumière sept fois.

Alex Drover, première étoile de la rencontre, a fait vibrer les cordages trois fois en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche. Cam Thomson a lui aussi récolté quatre points tandis que Luka Verreault et Xavier Cormier ont compté deux filets chacun.

L’Armada revendique donc une fiche de 6-2 après avoir gagné ses six premiers duels de la campagne.

Les Saguenéens dominants

Au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, les Saguenéens de Chicoutimi ont blanchi le Drakkar par la marque de 4 à 0.

Jérémy Louchard a stoppé chacune des 30 rondelles dirigées vers lui pour réaliser le jeu blanc.

Félix Lafrance a compté les deux premiers buts des siens pour propulser son équipe vers la victoire. Il s’est aussi fait complice sur les réussites de Matej Kaslik et Julien Hébert pour terminer sa soirée de travail avec quatre points.

Les Voltigeurs gagnants contre les Olympiques

Dans un duel très serré disputé au Centre Marcel Dionne de Drummondville, les Voltigeurs ont vaincu les Olympiques de Gatineau par la marque de 2 à 1 en prolongation.

Jérémy Lapointe s’est illustré dans la rencontre puisqu’il a compté les deux buts de son équipe. En désavantage numérique lors de la période supplémentaire, il est parvenu à s’échapper avant de déjouer du revers le gardien Rémi Poirier dans la lucarne. Il a aussi ouvert la marque, cette fois avec l’avantage d’un homme, en fin de première période.

Antonin Verreault a inscrit son nom sur la feuille de pointage du côté des Olympiques.