Le Rouge et Or de l'Université Laval accueille le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke cet après-midi sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les favoris de la foule (4-2) ont l'occasion de rejoindre les Carabins de l'Université de Montréal (5-1) au premier rang du classement du RSEQ.

À l'inverse, une victoire des Sherbrookois (2-4) leur permettrait de rejoindre les Stingers de Concordia (3-3) en troisième place.