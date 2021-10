Une première défaite pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a subi une première défaite en 2021-2022, lui qui a été vaincu 4 à 3 en tirs de barrage par les Wildcats de Moncton, samedi, au Centre régional K.C. Irving.

Cela signifie que toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont maintenant subi au moins un revers. Seulement le Titan et les Foreurs de Val-d’Or n’ont pas perdu en temps réglementaire jusqu’à maintenant cette saison.

Pour revenir au duel contre les «Cats», les Titans ont vu des réussites de Brooklyn Kalmikov et Mathis Cloutier forcer la tenue d’une période de prolongation.

Personne n’a été en mesure de dénouer l’impasse en surtemps et la fusillade a été nécessaire. Les trois tireurs des Wildcats ont fait mouche et le gardien Thomas Couture a arrêté la troisième et dernière tentative des favoris de la foule.

Dans la défaite, Logan Chisholm et Cole Huckins (deux fois) ont touché la cible. L’autre filet de Moncton a été l’œuvre de Nicolas Pavan.