Ça y est. Après 19 mois d’attente, le Canadien disputera enfin un match à l’intérieur d’un Centre Bell qui devrait être rempli au maximum de sa capacité.

Malgré deux revers en lever de rideau de cette nouvelle saison, on peut s’attendre à ce que les joueurs du Tricolore reçoivent des ovations bien senties au cours de la cérémonie d’avant-match.

Jonathan Drouin, dont les problèmes de santé mentale l’ont incité à s’éloigner de l’équipe à la fin du mois d’avril, devrait être l’un des plus applaudis. Il avait déjà reçu un accueil chaleureux de la part des 10 000 spectateurs qui avaient assisté au match intra équipe, il y a quelques semaines.

Crédit photo : THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI

«C’est un moment dont je vais me souvenir toute ma vie. Je vais le vivre et je vais l’apprécier, a assuré le numéro 92. Mais il ne faut pas oublier qu’on a un gros match ce soir. On n’a pas commencé la saison comme on le voulait.»

Justement, il n’y a rien de mieux que de renouer avec ses partisans pour retrouver le chemin de la victoire. Surtout lors d’un match d’ouverture au cours duquel l’ambiance est habituellement à son paroxysme.

«Jouer devant des partisans, on avait tenu ça pour acquis. On a eu une surprise avec la COVID, a souligné Drouin. L’atmosphère du match était complètement différente. Il n’y avait pas d’adrénaline.»

Crédit photo : THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI

«On va avoir l’impression que la ville revit. Ça avait l’air d’une ville fantôme après le couvre-feu, a-t-il ajouté. Quand les partisans ont été réadmis dans l’édifice, je pouvais sentir l’ambiance depuis ma maison.»

Loin du trophée Calder

Jake Allen affrontera les tirs d’Alexis Lafrenière et de ses coéquipiers. À l’occasion de cette visite new-yorkaise, Dominique Ducharme apportera quelques modifications à sa formation.

Ainsi, Joel Armia évoluera à la gauche de Nick Suzuki et de Cole Caufield. Tyler Toffoli prendra la place du Finlandais sur l’unité complétée par Jake Evans et Brendan Gallagher.

«Lors des deux premiers matchs , le trio de Suzuki n’a pas récupéré beaucoup de rondelles et n’a pas eu beaucoup de présence au filet», a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien.

Point de presse de Dominique Ducharme avant l'ouverture locale -

Pendant ces rencontres, Cole Caufield, ailier droit de cette unité, a décoché sept tirs au but. Toutefois, les réelles occasions de marquer furent rares. À savoir si le fait que son nom soit déjà mentionné comme candidat au trophée Calder a pu déranger Caufield, Ducharme a offert la réponse suivante:

«Tu ne gagnes pas le Calder dans les premiers matchs d’une saison. Et tu ne le gagnes pas en pensant que tu joues pour le gagner. Quand tu joues de la bonne façon, les bonnes choses arrivent. Que ce soit un contrat, les victoires, les buts, les points.»

Occasion à saisir pour Romanov

À la ligne bleue, Alexander Romanov obtiendra une promotion à la gauche de Jeff Petry, pendant que Brett Kulak sera rétrogradé près de Chris Wideman.

«Joel Edmundson n’est pas là. Qui est le meilleur ce soir pour prendre cette place-là et ce rôle-là? On va commencer comme ça et on s’ajustera en cours de route», a indiqué Ducharme.

Et à l’entendre parler, la corde du défenseur russe pourrait ne pas être très longue.

«Ça pourrait durer une présence, cinq présences ou tout le match. Ça dépend comment les gars jouent.»