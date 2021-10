NFL: les Cardinals sans leur entraîneur-chef

L’entraîneur-chef Kliff Kingsbury est l’un des membres des Cardinals de l’Arizona qui ont obtenu un résultat positif à la COVID-19, vendredi.

Par conséquent, l’homme de 42 ans sera absent lors de l’affrontement des siens de dimanche contre les Browns à Cleveland. C’est également le cas de l’entraîneur des quarts-arrière Cam Turner et du joueur de ligne défensive Zach Allen.

Selon le réseau NFL Network, le directeur général des «Cards», Steve Keim, a aussi testé positif au virus. Il n’accompagnera donc pas son club en Ohio.

De son côté, le circuit Goodell n’a pas l’intention de faire des changements en vue du match entre les Cardinals et les Browns, malgré l’éclosion chez l’équipe de l’Arizona. Celle-ci sera toutefois soumise à des protocoles plus sévères et tous les membres de l’organisation seront dépistés pour la COVID-19 quotidiennement, et ce, jusqu’à l’affrontement.

En septembre dernier, Kingsbury avait déclaré que tous ses joueurs avaient été vaccinés contre le virus.

Les «Cards» sont l’unique formation de la NFL qui est toujours invaincue après cinq semaines d’activités. Pour leur part, les Browns ont maintenu un dossier de 3-2.