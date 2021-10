Les Cataractes réduisent les Islanders au silence

Les Cataractes de Shawinigan ont blanchi les Islanders de Charlottetown par la marque de 4 à 0, samedi, au Eastlink Centre.

Le gardien Antoine Coulombe a réduit ses rivaux au silence en stoppant chacun des 17 tirs dirigés vers lui.

Les jeunes vedettes des Cataractes Mavrik Bourque et Xavier Bourgault se sont illustrées avec trois points chacun. Bourgault a enfilé l’aiguille à deux reprises avec l’aide de Bourque et celui-ci a compté le troisième filet de sa formation.

Oliver Satny a pour sa part cédé quatre fois sur 27 tirs dans la défaite.

Poirier brille pour les Sea Dogs

Un tour du chapeau de Jérémie Poirier a propulsé les Sea Dogs de Saint John vers un triomphe de 4 à 3 en prolongation face aux Eagles du Cape Breton, au TD Station.

Le défenseur a frappé à deux reprises en première période avant de voir Jack Campbell, Jérémy Langlois et Sean Larochelle procurer une avance de 3 à 2 aux visiteurs.

Poirier a ensuite nivelé la marque avec un peu moins de quatre minutes à faire au temps réglementaire pour forcer la tenue d’une prolongation. Peter Reynolds a clos le débat lors de celle-ci en déjouant Nicolas Ruccia.

Une première défaite pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a subi une première défaite en 2021-2022, lui qui a été vaincu 4 à 3 en tirs de barrage par les Wildcats de Moncton, au Centre régional K.C. Irving.

Cela signifie que toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont maintenant subi au moins un revers. Seulement le Titan et les Foreurs de Val-d’Or n’ont pas perdu en temps réglementaire jusqu’à maintenant cette saison.

Pour revenir au duel contre les «Cats», les Titans ont vu des réussites de Brooklyn Kalmikov et Mathis Cloutier forcer la tenue d’une période de prolongation.

Personne n’a été en mesure de dénouer l’impasse en surtemps et la fusillade a été nécessaire. Les trois tireurs des Wildcats ont fait mouche et le gardien Thomas Couture a arrêté la troisième et dernière tentative des favoris de la foule.

Dans la défaite, Logan Chisholm et Cole Huckins (deux fois) ont touché la cible. L’autre filet de Moncton a été l’œuvre de Nicolas Pavan.