Les Braves remportent le premier duel

Un simple d’Austin Riley en neuvième a créé l’émoi chez les partisans des Braves d’Atlanta qui se sont sauvés avec une victoire de 3 à 2 sur les Dodgers de Los Angeles, samedi soir, au Truist Park.

Ozzie Albies s’était inséré sur les sentiers avant son coéquipier, notamment en volant le deuxième but, ce qui l’a mis en position idéale pour produire le point victorieux qui a procuré une avance de 1 à 0 aux siens dans la série de championnat de la Nationale.

Riley a également expulsé une balle chez les spectateurs en quatrième manche pour terminer sa soirée de travail avec deux points produits.

L’autre point des vainqueurs est survenu dès le premier tour au bâton quand un mauvais lancer de Corey Knebel a permis à Eddie Rosario de fouler la plaque.

Will Smith, avec un circuit, et Chris Taylor ont inscrit les Dodgers au tableau

Sur la butte, l’autre Will Smith (1-0), celui des Braves, a été crédité de la victoire. Il a permis à ses rivaux un seul coup sûr et un but sur balles en une manche de boulot.

Blake Treinen (0-1) a retiré un joueur sur des prises avant de concéder aux Braves les deux coups sûrs qui ont mené au revers des siens.