Deuxième jeu blanc en deux matchs pour William Rousseau

Le gardien William Rousseau a réalisé un deuxième blanchissage en autant de matchs cette saison, samedi à Rouyn, aidant les Remparts de Québec à signer une victoire de 1 à 0 en tirs de barrage aux dépens des Huskies.

Après avoir marqué six fois la veille contre Samuel Richard, les Remparts se sont butés à des Huskies plus coriaces samedi, surtout en zone neutre.

Les Diables rouges sont tout de même parvenus à décocher 36 tirs vers le gardien de 20 ans, après avoir bombardé son filet de 44 lancers vendredi.

Mais cette fois, Richard est demeuré solide du début à la fin. Notamment dans les dernières secondes de la période médiane, lorsqu’il a stoppé le capitaine Théo Rochette à deux contre zéro.

Ce sont finalement des buts de Christophe Farmer et de Rochette, en fusillade, qui ont procuré aux joueurs de Patrick Roy une cinquième victoire de suite.

« Ils se sont bien ajustés défensivement, a relevé l’entraîneur-chef. De notre côté, comme ça arrive quand tu inscris six buts la veille, on a essayé de répéter la même performance. Mais cette fois, on n’avait pas d’espace en zone neutre. »

55 lancers arrêtés

À l’autre extrémité de la patinoire, Rousseau s’est montré aussi brillant que son vis-à-vis. Il a notamment dû se dresser en fin de match, alors que les attaquants des Huskies bourdonnaient dans sa zone.

Le gardien substitut des Remparts a maintenant bloqué les 55 lancers auxquels il a fait face cette saison, dont 32 samedi. Il s’agit de son deuxième jeu blanc dans la LHJMQ, après celui réalisé aux dépens du Drakkar de Baie-Comeau il y a une semaine.

Pas mal pour un joueur qui souhaitait rebondir cette saison, après n’avoir été utilisé que dans huit matchs durant la campagne écourtée de 2020-2021.

Seul Jakub Hujer est parvenu à loger la rondelle derrière le portier de 18 ans lors des tirs de barrage.

« Mon gardien a été extraordinaire, a souligné Patrick Roy. Ça fait deux gros matchs qu’il remporte pour nous cette saison. »

« Il a gagné en confiance durant l’été, il s’est bien entraîné, a-t-il poursuivi. L’expérience de l’an dernier le sert bien. »

La fin du périple

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef des Remparts avait mentionné l’importance de gagner des matchs à bas pointage.

S’il se dit satisfait du résultat de ce deuxième match en autant de soirs à l’aréna Glencore, Roy estime toutefois que ses joueurs doivent améliorer leur « prise de décision ».

« Ça va arriver des soirs où l’adversaire va placer quatre joueurs entre la ligne bleue et la ligne rouge, a-t-il pointé. C’est à nous de nous adapter. »

Les Remparts pourront le faire dès dimanche, alors qu’ils concluront leur premier périple de trois matchs loin du Centre Vidéotron à 15 h, en affrontant les finalistes de la dernière Coupe du Président, les Foreurs, à Val-d’Or.