Dans l'oeil du Renard

Pendant que son club est en plein sprint pour confirmer sa participation aux éliminatoires de la MLS, le directeur sportif du Club de foot de Montréal a répondu aux questions de partisans, samedi midi.

Voici quelques questions auxquelles le Belge a répondu dans l’avant-match sur les ondes de TVA Sports :

Craignez-vous de devoir faire un choix et prioriser soit la MLS, soit le Championnat canadien?

«Nous en avons discuté avec le personnel et il n’y a pas de choix (à faire). C’est d’essayer d’obtenir les meilleurs résultats possible pour toutes les compétitions possibles. On est conscient que cette année, avec la situation de la COVID, on a joué énormément de matchs. Que ce soit pour nous ou les équipes nationales, on a plusieurs joueurs qui enchaînent énormément de matchs.»

Est-ce que Kamal Miller est l’une de vos plus belles prises?

«Je ne regarde pas ça de cette façon. C’est facile de répondre ça, mais il y a longtemps - plusieurs mois - que j’ai proposé à Thierry Henry la possibilité de Djordje Mihailovic et Kamal. Il jouait latéral gauche et moi je le voyais central. C’est là maintenant qu’il offre de belles prestations. Aussi bien avec nous qu’en équipe nationale. Ça fait surtout plaisir à un directeur sportif d’imaginer un joueur à une autre position et qu’il arrive à performer.»

Si vous pouviez recruter un joueur de l’équipe nationale belge, vers qui vous tourneriez-vous et pourquoi?

«Gratuitement? Ils sont tous chers (rires)! Mais sans nous dévoiler une position qui pourrait peut-être nous faire du bien sur le terrain, c’est plus au niveau de la qualité du joueur. J’irais facilement avec Kevin De Bruyne. Il est peut-être moins spectaculaire que certains, ça fait plusieurs années qu’il est dans le top 3 au monde.»

