Zach Ertz échangé aux Cardinals

Les Eagles de Philadelphie ont échangé l’ailier rapproché Zach Ertz aux Cardinals de l’Arizona, vendredi.

«Pour tout ce que tu as fait sur et à l’extérieur du terrain, merci Zach», ont écrit les Eagles sur leur compte Twitter.

En retour du vétéran de 30 ans, le club de la Pennsylvanie a obtenu le demi de coin Tay Gowan et un choix de cinquième ronde au repêchage de 2022.

Cette année, Ertz disputait sa neuvième campagne dans l’uniforme des Eagles, lui qui avait été leur choix de deuxième tour (35e au total) lors de l’encan de 2013. Il a réussi 18 attrapés pour 189 verges et deux touchés en six parties jusqu’à maintenant cette saison.

«Un héritage spécial»

Le produit de l’Université Stanford connait une baisse de régime depuis la dernière campagne, où il avait été limité à 11 parties. L'athlète avait précédemment invité au match du Pro Bowl à trois reprises. Ertz restera par ailleurs à jamais dans l’histoire des Eagles, lui qui a attrapé la passe de touché décisive lors de la première conquête du Super Bowl de l’équipe en 2018.

«Zach Ertz a construit un héritage spécial à Philadelphie. Talentueux, dur et passionné, il a contribué à établir la culture de notre équipe et a joué un rôle essentiel dans notre succès au fil des ans, a déclaré le président et chef de la direction chez les Eagles, Jeffrey Lurie, dans un communiqué. Il sera toujours un membre de la famille Eagles, non seulement à cause de ce qu'il a accompli sur le terrain, mais aussi à cause de la personne merveilleuse, du leader dévoué et du modèle exemplaire qu'il a été pendant neuf saisons à Philadelphie.»