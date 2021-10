Une quatrième victoire de suite pour les Remparts

Des doublés de James Malatesta et Nathan Gaucher jumelés à un bombardement de 44 lancers sur le filet des Huskies de Rouyn-Noranda ont permis aux Remparts de signer une quatrième victoire de suite, par la marque de 6 à 2 vendredi, en Abitibi.

Les deux formations ont été nez à nez durant les deux premières périodes, mais quatre buts des Diables rouges au dernier engagement ont permis à la troupe de Patrick Roy de filer avec la victoire.

«En troisième période, on a été plus disciplinés pour la durée de nos présences sur la glace et on a marqué quatre buts, a analysé l’entraîneur-chef. Mais je n’ai rien à reprocher à notre éthique de travail. Les gars ont travaillé du début à la fin.»

Malatesta a frappé le premier, donnant les devants aux Remparts sur une belle passe de Pier-Olivier Roy avec seulement quatre minutes de jouées.

Fabio Iacobo, qui a fait face à 25 lancers vendredi, a gardé les Diables rouges en avant au premier vingt, fermant notamment la porte aux Huskies à un contre un en avantage numérique.

Tir de punition raté

Les visiteurs auraient bien pu prendre une avance de deux buts avant la fin de l’engagement. Après avoir reçu un coup de bâton alors qu’il filait seul vers le filet de Samuel Richard, Viljami Marjala a obtenu un tir de punition. Son faible lancer en plein centre a été facilement stoppé par le gardien de Rouyn-Noranda.

À l’autre extrémité de la patinoire, Iacobo a cédé deux fois en deux minutes, à mi-chemin dans la période médiane.

Mathieu Gagnon a d’abord effectué une belle passe soulevée vers Alex Arsenault, qui est arrivé à pleine vitesse vers Iacobo avant de le battre entre les jambières. Le laser de Jérémie Minville a ensuite laissé peu de chance au gardien des Remparts.

Malatesta, avec son deuxième du match, Gaucher, aussi avec un doublé, Christophe Farmer et Rylan Bowers ont toutefois réglé le sort des Huskies lors du dernier engagement.

«On a eu 44 lancers et aussi beaucoup de chances de marquer, a relevé Patrick Roy. Mais j’aimerais qu’on joue encore mieux défensivement et qu’on protège mieux notre gardien.»

Le premier duo entre en scène

Parlant de bien protéger le filet des Remparts, ce match marquait l’entrée en scène du défenseur format géant Louis Crevier et de son partenaire à la ligne bleue Evan Nause.

Le premier avait raté les premières rencontres de la saison pour prendre part au camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago ; le second était sur la touche en raison d’une blessure à une épaule.

«J’ai adoré [leur performance], a commenté Roy. Ils se sont bien trouvés sur la patinoire et ça va être une très bonne paire de défenseurs pour nous.»

Remparts et Huskies se retrouveront samedi soir, à 19 h, pour le deuxième d’une série de trois matchs de Québec en Abitibi.

 Le défenseur russe Vsevolod Komarov est arrivé au Québec vendredi. Il retrouvera ses coéquipiers à l’entraînement mardi.

Les Foreurs prennent leur revanche

L’Armada de Blainville-Boisbriand a subi une première défaite durant la saison 2021-2022 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), vendredi au Centre Agnico Eagle, elle qui s’est inclinée 3 à 2 devant les Foreurs de Val-d’Or.

Justin Robidas est celui qui a infligé ce premier revers à la formation de la Rive-Nord de Montréal, qui disputait son septième duel de la campagne, en secouant les cordages alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à la troisième période.

Frédéric Potvin et Kale McCallum ont été les autres buteurs des favoris de la foule. Devant la cage des Foreurs, William Blackburn a signé la victoire grâce à une performance de 22 arrêts.

Anri Ravinskis et Miguël Tourigny ont assuré la réplique des visiteurs.

Les Foreurs ont subi une défaite en prolongation plus tôt cette année, mais ils n’ont jamais encore connu la défaite en temps réglementaire, en cinq matchs.

Le Phoenix gagne un duel offensif

Au Centre Henry-Leonard, le Phoenix de Sherbrooke a enlevé les honneurs d’un match offensif par la marque de 7 à 6 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Le choix de cinquième ronde (150e au total) du Canadien de Montréal au plus récent repêchage de la Ligue nationale, Joshua Roy, a été le patineur le plus productif, avec une soirée de deux buts et autant de mentions d’aide. Le défenseur David Spacek a aussi contribué au gain des siens, avec trois points.

L’attaquant Xavier Fortin a été le meilleur du côté des favoris de la foule, avec trois points.

Les deux gardiens utilisés durant le match ont connu plusieurs difficultés. Ivan Zhygalov a seulement été en mesure de bloquer 14 des 20 tirs auxquels il a fait face dans la victoire, tandis qu’Olivier Ciarlo a cédé sept fois sur 26 lancers.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Victoriaville, les Voltigeurs de Drummondville ont complètement dominé un affrontement contre les Tigres et les ont blanchis 6 à 0. Le gardien Riley Mercer n’a eu qu’à repousser 17 tirs pour signer le blanchissage.

À Halifax, les Mooseheads ont profité d’une performance de cinq points d’Elliot Desnoyers pour vaincre les Cataractes de Shawinigan 6 à 4. Jordan Dumais a aussi aidé la cause des siens avec quatre points.