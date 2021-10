Le Tricolore sera-t-il des séries?

La saison des Canadiens de Montréal n’est vieille que de deux matchs et l’échantillon, jusqu’ici, n’est sûrement pas le meilleur.

Cela n’a toutefois pas empêché les panélistes de l’émission «Gages-Tu?», à TVA Sports, de spéculer sur les chances du Tricolore de se qualifier pour le grand tournoi printanier dont ils ont accédé à la grande finale, la saison dernière.

Alors, est-ce que les décisions prises durant l’entre-saison par le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, sauront faire la différence?

Est-ce que les absences de Shea Weber et Carey Price seront trop difficiles à surmonter? Bref, faut-il mettre des sous sur une participation aux prochaines séries éliminatoires pour le CH?

