«Je suis passé à autre chose» - Marc-André Fleury

Même si son parcours avec les Golden Knights ne s'est pas terminé comme il aurait souhaité, Marc-André Fleury a définitivement tourné la page sur son passage à Vegas.

C'est ce qu'il a déclaré, lors d'une généreuse entrevue accordée à Renaud Lavoie.

«Je suis passé à autre chose. C'est certain que c'était un choc au début, mais c'est important de mettre ça de côté et de repartir à nouveau. Je suis chanceux d'être dans une belle organisation comme Chicago et je vais essayer de faire de mon mieux ici.»

Si le récipiendaire du trophée Vézina a un peu hésité avant d'accepter de se joindre aux Blackhawks, il estime être maintenant très heureux à Chicago.

«Ça se passe bien, les gens sont très gentils pour bien nous accueillir dans l'équipe et dans la ville. C'est une organisation de très haute classe. Il y a eu un peu d'ajustement au début, mais on trouve nos repères dans la ville et ça va bien. Je suis choyé de pouvoir jouer au hockey aussi longtemps. Je ne voulais pas juste penser à moi non plus. C'est important pour moi la santé mentale, que mes enfants soient heureux et que ma femme soit heureuse. Je suis chanceux d'avoir ma femme. Je suis pas mal tout le temps à l'aréna. C'est elle qui doit gérer les écoles, le soccer et le déménagement. D'avoir elle pour m'aider et de pouvoir garder les enfants heureux, c'est très important.»

Fleury s'intègre également bien avec ses nouveaux coéquipiers. Il a d'ailleurs eu de bons mots pour Jonathan Toews et Patrick Kane.

«Ils ont été très gentils et très accueillants quand je suis arrivé. Jonathan a manqué la dernière saison. Il veut se reprendre et retourner au niveau qu'il était avant de partir. Kane, j'aime beaucoup pratiquer contre. J'aime pratiquer contre les meilleurs pour la compétition. Il crie après moi quand il marque des buts. Ça augmente la compétition dans les pratiques», déclare le gardien québécois en riant.

L'ancien des Penguins et des Golden Knights ne sait pas ce que l'avenir lui réserve au-delà de la présente campagne. Il veut se concentrer à aider les Blackhawks à atteindre les séries éliminatoires, avant de penser à s'il veut poursuivre sa carrière l'an prochain.

«J'aimerais ça continuer à m'amuser et continuer à pouvoir aider une équipe. Il faut que le corps puisse suivre aussi. Je veux faire les choses importantes pour pouvoir continuer à jouer. Je vais réévaluer après la saison.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.