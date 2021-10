Canadiens: «sérieusement, calmons-nous!»

Le dernier match des Canadiens a laissé (avec raison) un goût amer dans la bouche des partisans du club.

Opposé aux Sabres de Buffalo, formation qui avait pourtant toutes les allures d’un groupe de la Ligue américaine, le Tricolore a offert une performance gênante, s’inclinant par la marque de... 5-1.

Il s’agissait de surcroît d’un deuxième revers en autant de matchs pour Montréal qui n’avait pas connu pareil scénario (deux défaites en lever de rideau d'une saison) depuis 2000-2001.

À l’occasion de son traditionnel segment à l’émission «JiC», Maxim Lapierre a toutefois jugé bon de lancer un appel au calme. La saison, a-t-il clamé, est encore très jeune et plusieurs facteurs peuvent expliquer le difficile départ de la Sainte-Flanelle.

«L’heure est encore aux tests. Il y a de nouveaux joueurs et d’autres qui sont dans de nouvelles chaises. Je pense en particulier à Jake Evans, qui se retrouve joueur de centre du troisième trio du jour au lendemain. Notre quatrième unité est exclusivement composée de nouveaux patineurs et on a plusieurs blessés. Sérieusement, calmons-nous!»

