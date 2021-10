Un gaucher pour affronter les Red Sox

La présence d’un lanceur gaucher sur la butte pour les Astros risque de forcer les Red Sox de Boston à déployer une formation différente à l’attaque, vendredi soir à Houston, lors du premier match de la série de championnat de la Ligue américaine.

Voici le premier coup porté par le gérant Dusty Baker, un vieux routier de 72 ans, dans le grand jeu d’échecs que représente souvent le baseball.

«Il a déjà vécu une telle situation, a souligné Baker, à propos de son partant Framber Valdez, au moment de rencontrer les médias jeudi. C’était un gars important pour nous l’an dernier. Il n’y a pas beaucoup de jeunes joueurs comme lui qui peuvent gérer ça. Il est calme et détendu, puis ce gars est solide.»

Valdez, dont le second départ dans la série précédente face aux White Sox de Chicago avait été déplacé en raison d’un match reporté par la pluie, est donc l’homme de confiance des Astros pour l’ouverture de la série de championnat.

«Je suis fier de moi et j’ai la chance d’avoir la confiance d’un gérant, qui a une tonne d’expérience dans le baseball, a pour sa part commenté Valdez, jeudi, devant la presse. Je ne dois pas non plus changer ma routine parce que c’est un match présenté sur une plus grande scène. Il faut maintenir les choses qui fonctionnent déjà et simplement faire de petits ajustements, au besoin.»

«Je me sens bien, a poursuivi le lanceur des Astros. Je crois que la confiance vient avec les performances du passé. L’objectif est de démontrer que l’équipe peut compter sur toi, c’est comme ça que tu obtiens aussi la confiance de tes coéquipiers.»

Souvenirs de 2020

À propos de son expérience, le lanceur dominicain de 27 ans avait effectivement bien fait lors des séries éliminatoires de 2020. En quatre présences, dont trois départs, il avait conservé une fiche de 3-1 et une superbe moyenne de points mérités de 1,88.

Dans la série de championnat face aux Rays de Tampa Bay, l’an dernier, Valdez avait notamment eu la balle pour les premier et sixième matchs du duel perdu en sept rencontres par les Astros. Or, en 12 manches au total, le gaucher avait limité les Rays à trois points et réalisé 17 retraits au bâton.

À propos de la formation des Red Sox, le gérant Alex Cora pourrait très bien décider d’insérer Bobby Dalbec au premier coussin, pour ce premier match de la série, lui qui a un certain succès contre les artilleurs gauchers. Dalbec a notamment frappé 11 circuits en 176 présences officielles au bâton contre des «pattes gauches».

Kyle Schwarber pourrait ainsi être déplacé au champ gauche tandis qu’Alex Verdugo, qui est davantage dangereux pour les droitiers, risque de débuter la partie sur le banc pour mieux faire son entrée quand la situation l’exigera. Verdugo a effectivement présenté une moyenne au bâton de ,228 contre les lanceurs gauchers cette saison, comparativement à un rendement de ,321 face aux droitiers.