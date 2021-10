Débuts magiques pour Mason McTavish

Il n’y a pas que le Québécois Hendrix Lapierre, des Capitals de Washington, qui a marqué son premier but à son premier match dans la Ligue nationale (LNH), mercredi soir. L’attaquant Mason McTavish, des Ducks d’Anaheim, a également accompli l’exploit.

Pour ajouter à la magie, les deux jeunes joueurs ont chacun réussi le tout dans une cause gagnante.

«Je n’aurais pas pu rêver mieux, a commenté McTavish, cité sur le site web de la LNH après un gain de 4 à 1 face aux Jets de Winnipeg.

La grosse victoire, le but, c’est vraiment quelque chose que je n’oublierai jamais.»

Célébrer deux fois plutôt qu’une

Âgé de seulement 18 ans et 8 mois, McTavish est par ailleurs devenu le plus jeune joueur à marquer un but dans l’histoire des Ducks.

Pour ajouter au scénario, il faut préciser que son but, inscrit en première période, avait d’abord été refusé en raison d’un coup de sifflet précipité par un arbitre. Or, le jeu a été revu et il a été déterminé que son lancer avait été déjà décoché avant le sifflet et que le jeu n’avait pas été affecté.

«C’est comme si j’avais marqué deux buts, j’imagine. Du moins, j’ai pu célébrer deux fois», a réagi McTavish, avec humour.

Originaire de la Suisse

Repêché troisième au total lors du plus récent repêchage (après Owen Power et Matty Beniers), le jeune homme est le fils de Dale McTavish, un ancien hockeyeur ayant longtemps évolué en Suisse. Né dans ce pays d’Europe, l’espoir des Ducks a par ailleurs évolué avec les Petes de Peterborough, dans la Ligue junior de l’Ontario, en 2019-2020. Il avait alors obtenu 42 points, dont 29 buts, en 57 matchs.

McTavish a aussi ajouté une mention d’aide à sa fiche, mercredi soir, face aux Jets. Cette récolte de deux points était inespérée, d’autant plus que l’attaquant a su qu’il allait disputer la rencontre seulement quelques heures avant le début du match en raison de l’absence de Max Jones, malade.

- Bien avant Mason McTavish, le défenseur Oleg Tverdovsky était plus jeune que lui au moment de faire ses débuts avec l’organisation des Ducks. Or, Tverdovsky avait dû attendre à son sixième match en carrière, en février 1995, pour toucher la cible une première fois.