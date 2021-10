L'attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a rejoint Marcel Dionne au cinquième rang dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey pour les buts marqués.

Le Russe de 36 ans a inscrit le 731e but de sa carrière et il est maintenant à 10 buts de Brett Hull et du quatrième rang.

Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801) et Jaromir Jagr (766) sont les trois meilleurs buteurs de l'histoire.

