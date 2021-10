L’année de toutes les premières

La défaite de Leylah Fernandez au quatrième tour d’Indian Wells, mardi, devrait sonner le glas de sa saison sur la WTA. Une saison qui, malgré son caractère atypique, a été celle de toutes les premières pour la Québécoise.

La saison 2021 aura été atypique pour la jeune joueuse à cause de la pandémie, qui a usé plusieurs athlètes avec son lot de quarantaines, d’environnements protégés et de tests de dépistage.

Elle aura été atypique, aussi, en raison du chemin qu’a emprunté Leylah pour se hisser parmi les 30 meilleures joueuses au monde.

Car avant de disputer sa première finale en Grand Chelem, aux Internationaux des États-Unis, la Lavalloise de 19 ans n’avait remporté deux matchs de suite dans le grand tableau d’une épreuve de la WTA qu’à une seule occasion en 2021.

C’était à Monterrey, où elle a décroché le premier titre de sa jeune carrière, en mars.

« Je ne suis pas surprise d’avoir commencé à avoir de bons résultats [au US Open] », a réfléchi la jeune athlète en conférence de presse, tard mardi, après sa défaite en trois manches aux mains de l’Américaine Shelby Rogers, 44e mondiale.

« J’ai travaillé fort au cours des dernières années afin de m’habituer au circuit WTA, a-t-elle ajouté. Chaque fois que je m’entraîne, je tente de m’améliorer. Je suis heureuse que ça ait bien été pour moi [récemment]. Je suis vraiment reconnaissante de ce qui m’est arrivé cette année, surtout dans le dernier mois. »

En attente d’une décision

Maintenant, qu’est-ce qui attend Fernandez dans les prochaines semaines ? La Québécoise n’avait pas la réponse à la question mardi.

Il y a deux semaines, elle avait mentionné au Journal qu’Indian Wells était le dernier tournoi de la WTA inscrit à son calendrier en 2021, mais que rien n’était exclu.

La 28e mondiale devait aussi être la tête d’affiche du Canada pour la finale de la Coupe Billie Jean King, qui sera disputée à Prague, en République tchèque, durant la première semaine de novembre.

Sa compatriote Bianca Andreescu, 21e mondiale, a choisi de faire l’impasse sur la compétition par équipe, durant laquelle les représentantes de l’unifolié affronteront la France et la Fédération de tennis russe.

Chez Tennis Canada, on indique être en attente d’une décision de la part du clan Fernandez, qui devait discuter de la suite de la saison.

Rien de prévu

« Pour l’instant, je n’ai rien de prévu, a dit Leylah aux journalistes, mardi. Représenter le Canada est un honneur. On verra. On verra quelle sera la suite. [...] On verra ce que mon corps et mon esprit vont dire et on décidera. » « Ç’a été une longue saison [en raison de la pandémie], a-t-elle aussi convenu. Une saison différente des autres. Nous avons tous dû nous adapter. Je pense que plusieurs joueurs ont hâte de retourner à la maison, de se ressourcer. »

Après son élimination en simple, mardi, Leylah Fernandez a aussi dû plier bagage en double. Elle et la jeune sensation américaine Cori Gauff ont été éliminées en quarts de finale par les deuxièmes favorites, la Belge Elise Mertens et la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, 7-5 et 6-4.

Un bond de 61 rangs au classement

Leylah Fernandez devrait atteindre le meilleur classement de sa carrière lundi : le 27e rang mondial, en hausse d’une place à la suite de sa ronde des 16 à Indian Wells.

Sa montée au palmarès de la WTA a été fulgurante depuis sa finale aux Internationaux des États-Unis, en septembre.

Janvier : 88 e *

* Février : 89 e

Mars : 87 e

Avril : 72 e

Mai : 70 e

Juin : 66 e

Juillet : 73 e

Août : 70 e

Septembre : 28 e

Octobre : 27e

Classement qui sera émis lundi prochain

* Classement au début du mois

Source : WTA