«Je crois que rien ne va l'arrêter» - Marc Bergevin

Marc Bergevin n'a aucun doute qu'il ne va pas regretter la prolongation de contrat de huit ans et 63 millions $ accordée à Nick Suzuki, mardi.

C'est ce que le directeur général a déclaré, lors d'une entrevue avec Félix Séguin et Patrick Lalime avant la rencontre opposant les Canadiens aux Maple Leafs, mercredi.

«Quand tu regardes l'évolution depuis qu'il est à Montréal et son caractère, il est capable d'élever son jeu à un autre niveau. Quand il s'est fait frapper dans les séries, il s'est relevé. Je crois que rien ne va l'arrêter. Donner un contrat de huit ans à un jeune comme ça, en sachant son caractère et son leadership, c'est une décision facile. C'est ça que tu veux, un jeune qui est capable de performer quand la pression est haute.»

Bergevin est également revenu sur les changements effectués lors de l'été. S'il est conscient que les pertes sont considérables, il estime avoir déniché des joueurs qui ont un profil similaire pour les remplacer.

«Avec les succès de l'an dernier, j'ai tenté d'amener des joueurs de caractère qui pouvaient combler le besoin du joueur qui partait. Tu ne peux pas remplacer Shea Weber, mais David Savard peut faire plusieurs choses que Weber faisait, surtout en désavantage numérique. C'est la même chose pour Tomas Tatar avec Mike Hoffman, qui est malheureusement blessé. Un qui sera difficile à remplacer est Corey Perry, mais on a ajouté un Mathieu Perreault qui a encore beaucoup de hockey à donner.»

Malgré le fait que de nombreux experts ne voient pas les Canadiens participer aux séries éliminatoires, le directeur général croit que son équipe peut avoir du succès.

«L'an dernier, on a passé au travers des périodes difficiles. En sachant qu'on a été jusqu'en finale, les équipes seront plus prêtes à nous affronter. Il n'y aura aucune soirée facile. Mais je pense qu'avec les étapes qu'on a pu traverser l'an passé, nous sommes équipés pour les périodes difficiles. C'est certain que Carey Price va nous manquer, tu ne peux pas le remplacer. Dominique Ducharme a eu un camp d'entraînement complet pour préparer son équipe. Je suis confiant qu'on va avoir une bonne saison.»

