Une petite blessure à la main pour Tom Brady

Tom Brady avait soulevé quelques interrogations, dimanche, lorsqu’il était apparu en conférence de presse d’après-match avec un bandage sur sa main droite. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a confirmé mardi qu’il souffrait d’une blessure légère, mais qu’il serait à son poste pour le prochain match.

Le vétéran de 44 ans a connu toute une rencontre en délivrant cinq passes de touchés dans une victoire de 45 à 17 sur les Dolphins de Miami, dimanche. Le pivot a complété 30 de ses 41 tentatives de remises, pour des gains aériens de 411 verges.

«Tu joues un match, tu te fais frapper. On compose avec plein de petits contacts et d’ecchymoses pendant l’année, mais là c’est sur ma main [qui lance]. J’essaie de me préparer et d’être prudent et d’être intelligent», a admis Brady aux membres des médias, mardi.

«Ça ne fait que 48 heures depuis que ça s’est passé, a-t-il ajouté. Ce n’est pas comme si ça faisait cinq ou six jours. Je suis sûr de pouvoir jouer et faire ce que je dois faire.»

Brady et les Buccaneers n’auront qu’un court congé puisqu’ils reprendront l’action dès jeudi face aux Eagles, à Philadelphie.