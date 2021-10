Une formation scellée pour affronter les Leafs

Le Canadien de Montréal entamera la saison régulière mercredi soir, à Toronto, et la composition de la formation devant affronter les Maple Leafs est plutôt scellée.

En se fiant aux trios déployés à l’entraînement, mardi matin à Brossard, le jeune attaquant Ryan Poehling risque donc d’être laissé de côté. Le Québécois Alex Belzile n’était pas non plus utilisé sur un trio en bonne et due forme.

Sans grande surprise, Nick Suzuki, qui vient de conclure un nouveau contrat de huit ans et 63 millions $ avec le Canadien, a retrouvé ses partenaires Tyler Toffoli et Cole Caufield. Le trio composé de Jonathan Drouin, Christian Dvorak et Josh Anderson est demeuré intact, tout comme de Joel Armia, Jake Evans et Brendan Gallagher.

Mathieu Perreault évoluait au centre sur la quatrième unité, entouré d’Artturi Lehkonen et Cédric Paquette.

À la ligne bleue, Brett Kulak, Jeff Petry, Ben Chiarot, David Savard, Alexander Romanov et Chris Wideman sont avec l’équipe.

Devant le filet, Jake Allen devrait obtenir le départ face aux Leafs tandis que Samuel Montembeault sera l’auxiliaire.

Formation du Canadien à l’entraînement de mardi

Toffoli – Suzuki – Caufield

Drouin – Dvorak – Anderson

Armia – Evans – Gallagher

Lehkonen – Perreault – Paquette

Kulak – Petry

Chiarot – Savard

Romanov – Wideman

Allen

Montembeault