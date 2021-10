Un nouveau capitaine à Columbus

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé mardi que l’attaquant Boone Jenner avait été nommé le septième capitaine de l’histoire de la franchise.

Le vétéran de 28 ans, qui amorcera bientôt une neuvième saison dans l’uniforme de l’équipe de l’Ohio, succède ainsi à Nick Foligno, qui avait été échangé aux Maple Leafs de Toronto en avril dernier. Celui-ci avait porté le «C» sur son chandail pendant six campagnes.

«Nous avons eu beaucoup de discussions avec le personnel d’entraîneurs et l’état-major et, même si nous ne voulions pas nous dépêcher à prendre une décision quant à l’identité du nouveau capitaine des Blue Jackets de Columbus, il est devenu évident pour nous tous que Boone était le bon choix», a expliqué par voie de communiqué l’entraîneur-chef Brad Larsen.

Les adjoints de Jenner seront le défenseur Zach Werenski et les attaquants Oliver Bjorkstrand et Gustav Nyquist.

«Il a beaucoup de caractère et une éthique de travail qui lui confère le respect de ses coéquipiers et il est un élément important de notre groupe de meneurs depuis plusieurs années, a poursuivi Larsen à propos de Jenner. Zach, Gus et Oliver font aussi partie de ce groupe et nous sommes chanceux d’avoir ces gars dans notre équipe.»

En carrière, le joueur de centre a amassé 240 points en 530 matchs. Il vient d’ailleurs au septième rang de l’histoire pour le nombre de rencontres disputées avec les Jackets.

Un bon marqueur de buts, Jenner a atteint le plateau des 30 filets en 2015-2016, établissant aussi un sommet personnel pour les points (49).

Il a été un choix de deuxième ronde, 37e au total, des Blue Jackets au repêchage de 2011.