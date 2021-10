À VOIR : une scène crève-cœur pour les fans du CH

À peine trois mois après son écrasante victoire (n’ayons pas peur des mots!) contre les Canadiens en finale de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay a officialisé, mardi soir, le troisième championnat de son histoire en hissant la traditionnelle bannière des champions au plafond du Amalie Arena.

La cérémonie, dynamique au possible et acclamée par les milliers de partisans de l’équipe, s’est tenue avant l’affrontement inaugural de la saison entre Tampa Bay et les Penguins de Pittsburgh.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

Dire que les Canadiens n’étaient qu’à trois victoires d’un scénario du genre...