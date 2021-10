Jon Cooper à Tampa pour encore quelques années

Le Lightning de Tampa Bay a offert une prolongation de contrat de trois saisons à l’entraîneur-chef Jon Cooper, lundi.

Le directeur général de l’équipe Julien BriseBois a présenté cette offre à l’instructeur de la formation floridienne, qui a ensuite apposé sa signature au bas du contrat. L’entente actuelle devait initialement prendre fin au terme de la prochaine saison, ce qui signifie que Cooper sera avec le Lightning jusqu’à la fin de la campagne 2024-2025.

«Sans équivoque, [Cooper] est la meilleure personne pour le poste, de dire BriseBois, par voie de communiqué. C’est un excellent meneur, porte-parole et ambassadeur pour notre organisation. Nous sommes chanceux de compter sur lui comme notre entraîneur-chef et je suis excité à l’idée de prolonger notre partenariat.»

Les détails financiers n’ont pas été révélés, mais selon The Athletic, Cooper pourrait devenir l’un des entraîneurs les mieux payés du circuit Bettman. Joel Quenneville, avec les Panthers de la Floride, est le mieux rémunéré, lui qui reçoit 5,5 millions $ par saison.

Nommé à ce poste le 25 mars 2013, l’homme de 54 ans est l’entraîneur de la Ligue nationale qui assume ses fonctions derrière le banc d’une même équipe depuis le plus longtemps.

«Ça l’a été un honneur d’être l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay pendant plus de huit saisons et j’ai hâte de continuer de bâtir sur ce que nous avons réalisé jusqu’à maintenant, a ajouté Cooper.Ma famille et moi adorons l’organisation et la communauté de Tampa Bay, c’est notre chez-nous.»

Depuis son arrivée à Tampa, Cooper a maintenu un dossier de 383-197-53. Il a aidé les siens à gagner les deux dernières finales de la coupe Stanley, dont la plus récente, en 2021, contre le Canadien de Montréal. Il avait aussi atteint cette étape en 2015, mais s’était incliné contre les Blackhawks de Chicago.