Allen et les Bills dominent les Chiefs

Les Bills de Buffalo ont vaincu les Chiefs de Kansas City par le pointage de 38-20, dimanche soir.

Le quart-arrière des Bills, Josh Allen, a été étincelant en réussissant trois passes de touchés en plus d'en marquer un autre par la course. Il a obtenu 315 verges par la voie des airs et 59 verges au sol.

Ainsi, les Bills vengent leur récent échec du match de finale de l'Association américaine des dernières éliminatoires. Les Chiefs s'étaient alors imposés par le pointage de 38-24.

L'ailier rapproché Dawson Knox a réussi un majeur alors que son coéquipier Emmanuel Sanders a franchi la ligne des buts à deux occasions.

Du côté des Chiefs, le quart-arrière Patrick Mahomes a lancé deux passes de touchés, mais a été intercepté deux fois tout en obtenant 272 verges par la voie des airs.

Il est à noter que la deuxième demie de la rencontre a été retardée pendant plus d'une heure en raison des conditions météorologiques.

Les Bills (4-1) caracolent au sommet de la section Est de l'AFC alors que les Chiefs (2-3) sont bons derniers dans l'Ouest.