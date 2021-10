Zibanejad s'enracine à New York

Les Rangers de New York ont accordé une prolongation de contrat à l'attaquant Mika Zibanejad.

La formation de la Grosse Pomme a confirmé le tout en fin d'avant-midi.

Selon le New York Post, il s'agirait d'une entente de huit ans avec un salaire annuel qui tournerait autour de 8,5 millions $.

Il s’agira d’une belle promotion pour le joueur de centre de 28 ans, dont le contrat qui lui rapportait en moyenne 5,35 millions $ arrivait à échéance au terme de la prochaine saison.

Au cours des dernières campagnes, Zibanejad s’est imposé comme l’un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey. En 2019-2020, il a établi des sommets en carrière pour les buts (41) et les points (75).

L’an dernier, il a connu un lent début de saison avant d’exploser en mars et en avril pour terminer la saison avec 24 buts et 50 points en 56 rencontres.

Repêché au sixième rang par les Sénateurs d’Ottawa en 2011, Zibanejad a disputé cinq campagnes là-bas, avant d’être échangé aux Rangers dans la transaction qui a amené Derick Brassard dans la capitale canadienne.

«Depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2016, Mika s’est développé comme l’un des meilleurs joueurs de la LNH, a fait savoir par voie de communiqué le directeur général Chris Drury. En plus d’être un excellent joueur sur la glace, Mika est une personne exemplaire à l’extérieur de la patinoire. Nous sommes chanceux qu’il fasse partie de l’organisation des Rangers et nous sommes excités qu’il accepte de continuer sa carrière à New York.»

Il y a quelques jours, Zibanejad a aussi appris qu’il représenterait la Suède aux Jeux olympiques de Pékin, en février 2022.