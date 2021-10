Victoire dramatique des Red Sox au Fenway Park!

La foule en a eu pour son argent au Fenway Park, dimanche soir, alors qu’une 13e manche a été nécessaire pour couronner les Red Sox de Boston, qui l’ont emporté 6 à 4 contre les Rays de Tampa Bay pour prendre une avance de 2 à 1 dans leur série de division.

Le circuit de deux points de Christian Vazquez sur le lancer de Luis Patino à la fin du 13e tour au bâton a mis un terme à la rencontre. Il a dégainé et, immédiatement, sous le tonnerre d’applaudissements de la foule en délire, s’est mis à courir avant d’aller sauter dans les bras de ses coéquipiers et de recevoir une douche de boisson sportive.

«J’observais le frappeur avant moi et j’étais prêt à frapper la balle, à rentrer à la maison, a déclaré Vazquez, au micro de MLB Network, directement après la victoire. C’est le mois d’octobre. Tout compte et on joue pour ces moments-là.»

Ces deux points ont été suffisants, car les Sox ont pu profiter d’un bond favorable lors du tour offensif des Rays. La balle est sortie après avoir rebondi sur le mur, puis sur un joueur de champ, ce qui a limité les visiteurs à un double, les empêchant de prendre l’avance lors de la manche ultime.

Nick Pivetta, qui s’est illustré lors de l’entièreté du temps supplémentaire, notamment en retirant sept joueurs consécutifs sur des prises, a sauté sur l’occasion pour clore le tour au bâton des Rays et créer du rythme pour les siens. Il a terminé sa soirée de boulot en ayant joué quatre manches et accordant trois coups sûrs et un but sur balles.

Les deux formations ont à nouveau rendez-vous pour le quatrième match de cette confrontation 3 de 5 lundi, toujours an Fenway Park. Les Red Sox auront alors la chance d’éliminer les puissants Rays, qui ont dominé la Ligue américaine avec un dossier de 100-62 en saison régulière.

Les «Bas Rouges», eux, ont eu un parcours plus compliqué et ils se sont battus jusqu’à la fin pour accéder aux séries d’après-saison.

«Ce fut une année difficile pour tout le monde, a poursuivi Vazquez. Il y a eu des hauts et des bas, tout ce qui peut arriver. Nous sommes contents d’être ici et on veut jouer pour le championnat de la Ligue américaine.»

Record de séries

Enrique «Kiké» Hernandez a battu un record de concession des Red Sox dans la victoire. Le Portoricain a frappé un coup sûr en séries éliminatoires lors de sept présences consécutives à la plaque. Il a cogné un simple au troisième tour au bâton qui a permis à Christian Arroyo de compléter un tour de diamant, mettant aussi la table pour un point de Rafael Devers qui procurait une avance temporaire aux siens. Hernandez a aussi frappé un circuit en solo en cinquième pour compléter sa soirée avec deux points produits.

Kyle Schwarber a aussi expulsé une balle dans les gradins pour compléter le pointage pour les hôtes.

Du côté des perdants, Austin Meadows a lancé les hostilités dès le premier tour au bâton avec une longue balle qui a inscrit les deux premiers points du match. Wander Franco a lui aussi cogné un circuit et Randy Arozarena a frappé un double d’un point en huitième.