Noah Juulsen change encore d’adresse

Les Panthers de la Floride ont envoyé le défenseur Noah Juulsen aux Canucks de Vancouver dans une transaction qui leur a permis de mettre la main sur le prometteur arrière Olli Juolevi, dimanche.

L’attaquant Juho Lammikko accompagnera l’ancien du Canadien de Montréal en Colombie-Britannique.

Les Canucks ont fini par perdre patience avec Juolevi, qui n’a pas réussi à faire sa place bien qu’il ait été sélectionné cinquième au total du repêchage de 2016. Les attaquants Matthew Tkachuk et Clayton Keller ainsi que les défenseurs Mikhail Sergachev et Jakob Chychrun ont notamment été sélectionnés quelques rangs plus loin cette année-là.

Juolevi, 23 ans, a récolté trois points en 23 rencontres la saison dernière, sa première dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Juulsen, d’un an l’ainé du Finlandais, n’a pas convaincu les Panthers, qui ont soumis son nom au ballottage pendant le camp d’entraînement. Blessé à outrance dans les dernières années, il n’a participé qu’à 48 matchs dans le circuit Bettman, pour huit points.

Les Panthers avaient mis la main sur l’ancien choix de premier tour du CH en 2015 via le ballottage, en janvier dernier.

Finalement, Lammikko tentera sa chance avec une nouvelle équipe après avoir passé les six dernières années au sein de l’organisation floridienne. L’ailier droit a amassé 11 points en 84 matchs répartis sur deux saisons avec les Panthers. Il a notamment passé toute la campagne 2019-2020 en Europe.